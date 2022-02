Carolina Stramare è la nuova fiamma del bianconero Dusan Vlahovic

Carolina Stramare in bianco, look da spiaggia a Milano Tgcom24 1 di 21 IPA 2 di 21 IPA 3 di 21 IPA 4 di 21 IPA 5 di 21 IPA 6 di 21 IPA 7 di 21 IPA 8 di 21 IPA 9 di 21 IPA 10 di 21 IPA 11 di 21 IPA 12 di 21 IPA 13 di 21 IPA 14 di 21 IPA 15 di 21 IPA 16 di 21 IPA 17 di 21 IPA 18 di 21 IPA 19 di 21 IPA 20 di 21 IPA 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Vlahovic e la Stramare hanno festeggiato insieme il loro compleanno (lei ha compiuto 23 anni il 27 gennaio, lui 22 anni il 28 gennaio) e si sussurra che il calciatore abbia regalato nientemeno che un suv alla sua amata. Per ora non sono usciti allo scoperto come coppia, ma le voci che li vorrebbero insieme sono molto più che semplici rumor.

Il primo incontro tra Carolina e Dusan sarebbe avvenuto quando lui militava ancora con la casacca viola, ma il suo trasferimento a Torino sarebbe stato decisivo a far nascere il legame. A unirli c'è sicuramente l'amore per il calcio: la ex Miss, che oggi conduce un programma dedicato alla serie B, è una tifosa sfegatata della Vecchia Signora sin da quando era bambina. "Fin da piccola ho sentito in casa parlare di Juve, con un padre come il mio non poteva sfuggirmi. In casa avevamo il poster di Del Piero e Buffon su una porta sì e l’altra pure, e la sua suoneria del telefonino era l’inno della Juventus" ha raccontato al settimanale "Sportweek". Il suo nuovo fidanzato sarà sicuramente accolto a braccia aperte in famiglia.

