Carolina Crescentini sfoggia un pancino sospetto sul red carpet

Alla serata conclusiva del Torino Film Festival tutti gli occhi erano puntati su Carolina Crescentini . Più bella e grintosa che mai in pantaloni neri e blusa argento, l'attrice ha lasciato intravedere un pancino sospetto. Che sia in arrivo la prima cicogna per lei e il marito Francesco Motta ?

La Crescentini e Motta sono sposati dallo scorso settembre (dopo appena due anni di fidanzamento) e non perdono occasione per mostrarsi felici e affiatati come due piccioncini. Anche sul red carpet di Torino hanno posato abbracciati e sorridenti, uno più bello ed elegante dell'altra. Sotto la balza del top di Carolina sembrano nascondersi curve più morbide del solito ma l'attrice, come sempre molto riservata, ha preferito per il momento non fare nessun annuncio.

