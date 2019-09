Carla Bruni più bella che mai sfoggia un fisico da ragazza in barca con Sarkozy

Cinquantuno anni e non sentirli, con un corpo tonico da fare invidia. Carla Bruni è stata fotografata dal settimanale "Gente" mentre si gode una vacanza in barca al largo delle Baleari insieme a Nicolas Sarkozy , alla loro figlia Giulia e all'attore Christian Clavier con la sua famiglia. Più bella che mai, sensuale ed elegante in bikini nero, cappello di paglia e occhiali scuri, l'ex modella si rilassa al sole, poi si concede un bagno e si lascia andare alle effusioni con il marito.

La Bruni ha finalmente trovato la serenità accanto a Sarkozy: si amano alla follia e non perdono occasione per dimostrarlo. Stanno insieme dal 2007, quando entrambi erano single da poco e Carla era convinta che la monogamia fosse noiosa. Ora, 12 anni e una figlia dopo, dichiara al settimanale "Madame Figaro": "Sono maturata. La cosa di cui vado più fiera è la fedeltà. Se lui dovesse fare il brillante con un'altra gli taglierei la gola". Anche sul fronte dell'intimità le cose tra loro non potrebbero andre meglio: "Siamo ancora attratti l'uno dall'altra e facciamo sesso in maniera fantastica", ha raccontato.