Capriotti, Nile, Mattera sfilata di vip in bikini: forme esplosive e prosperose per la prova costume

Bikini stringati o costumi sgambatissimi, le vip aprono ufficialmente le danze estive sfoggiando sui social le loro curve perfette in tenuta da spiaggia. Da Alba Parietti a Sarah Nile in passerella sfilano un po' tutte e non è semplice stilare una classifica: sono tutte sexy e bellissime...

Ad osare di più con slip e reggiseni striminziti su forme più che esplosive sono la seducente ex gieffina Sarah Nile, che ha letteralmente infiammato Capri con le sue curve prosperose e Giulia De Lellis, altrettanto bollente in bikini in Sardegna. Fisico statuario per Cecilia Capriotti e per Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, che da Formentera condivide scatti super bollenti. Laura Chiatti e Alba Parietti optano per il costume intero, ma alla prova "look da spiaggia" sono super promosse anche loro...