Capodanno da vip: guarda dove brinderanno

C'è chi brinderà al nuovo anno dalla spiaggia incantevole delle Maldive, chi solleverà i calici ghiacciati sui monti, chi se la spassa in Thailandia e chi gira per Parigi. Le belle dello showbiz sono pronte a festeggiare il nuovo anno lontane da casa. Le Maldive sono state scelte da Marcuzzi, Ferragni e Facchinetti; le nevi dell'Engandina da De Martino e Fontana; il Salento dalla Corvaglia, Miami dalla Henger e non solo. Sfoglia la gallery e scopri dove faranno cin cin i vip...