Calendario Pirelli 2023, ecco "Love Letters To The Muse": gli scatti del backstage

Quello targato 2023 è intitolato "Love Letters To The Muse" ed è affidato agli scatti di Emma Summerton . La fotografa australiana dedica un tributo a tutte le donne, da artiste ad attiviste e scrittrici, archetipi che l'hanno ispirata negli anni. A interpretare queste figure un cast di top model fortemente inclusivo con tra le altre, Cara Delevingne , Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Ashley Graham, Lauren Wasser, Precious Lee e Adwoa Aboah .

Lo shooting della 49esima edizone del Calendario Pirelli si è svolto in tre giorni a New York e un giorno a Londra e verrà presentato a novembre. Dietro l’obiettivo, Emma Summerton segue le orme di Bryan Adams, che ha curato l'edizione del 2022, incentrata sul tema della musica e con star del calibro di Cher, Jennifer Hudson e Iggy Pop, dopo l'anno di pausa nel 2021 dovuto alla pandemia.

"Amo fotografare le donne e amo mostrarle forti, ma anche sexy e potenti" ha spiegato la Summerton, le cui opere sono esposte in tutto il mondo. Nei suoi primi anni di attività fu vedendo Vogue Italia, all'epoca diretta da Franca Sozzani, che in lei nacque l'idea di come la fotografia di moda potesse essere selvaggiamente creativa e degna di essere chiamata Arte.

La fotografa australiana si unisce all'elenco dei grandi talenti che hanno scattato per The Cal: è la 39esima protagonista dietro alla macchina fotografica e quinta donna dopo Sarah Moon nel 1972, Joyce Tenenson nel 1989, Inez Van Lamsweerde (insieme alla partner Vinoodh Matadin) del Calendario 2007 e Annie Lebovitz nel 2000 e nel 2016. "Ho sempre desiderato che il punto di vista femminile fosse più presente in questo mondo", ha rivelato Emma Summerton.