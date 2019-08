Calendario Pirelli 2020, "Looking for Juliet": ecco chi sono le aspiranti Giulietta

S'intitola "Looking for Juliet" il nuovo Calendario Pirelli targato 2020 e porta la firma del fotografo italiano Paolo Roversi . Nove le splendide protagoniste chiamate ad interpretare il ruolo di Giulietta, da Emma Watson a Kristen Stewart passando per Claire Foy.

Le attrici britanniche Claire Foy e Mia Goth, l’attrice e attivista britannica Emma Watson, le attrici statunitensi Indya Moore, Yara Shahidi e Kristen Stewart, la cantante cinese Chriss Lee, la cantante spagnola Rosalia, l’artista franco italiana Stella Roversi. Sono le nove aspiranti "Giulietta" del nuovo Calendario Pirelli 2020 scattato da Paolo Roversi e che ha per titolo proprio "Looking for Juliet". Eccole nelle prime foto del backstage di Alessandro Scotti.

Il progetto del fotografo, che coinvolge attrici e cantanti di diverse culture e paesi, prende spunto dal dramma di Shakespeare e dall'incontro tra amore, forza, gioventù e bellezza rappresentato dalla sua protagonista femminile. "Sto ancora cercando la mia Giulietta e la cercherò per tutta la mia vita. Perché Giulietta è un sogno", ha detto il fotografo durante la preparazione.



Una settimana di lavorazione tra Parigi e Verona a maggio. Le protagoniste di 'Looking for Juliet' dovranno rappresentare il ruolo di Giulietta in un casting ideale che le vede recitare, posare, cantare. Ognuna attraverso la propria emotività, la propria forma di arte, la propria personalità, il proprio carattere e la propria interpretazione del ruolo.