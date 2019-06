Calciatrici azzurre, guarda i loro amori fuori dal campo

Barbara Bonansea , 28 anni tra pochi giorni, attaccante, è fidanzata da diversi anni con Daniele Bettoni. Il portiere Laura Giuliani, 26 anni appena compiuti, è fidanzata dal 2012 con Christian Cottarelli. Manuela Giugliano, centrocampista 21enne, a San Valentino scriveva di Ambra Capotosto: “Io ti ho scelto. E ti sceglierò ancora, ancora e ancora. Senza pause, senza dubbi, in un batter d’occhio. Continuerò a scegliere te!”. Ma la rosa della Nazionale azzurra femminile è riservata e sulla vita privata non si sbottona...

Cristiana Girelli ha segnato più gol con la maglia azzurra e il suo colpo vincente è... di testa! Istrionica e trascinatrice del gruppo, è riuscita a tenere riservata – per ora - la sua vita sentimentale. Anche Martina Rosucci in amore tace. Sara Gama è la leonessa della nazionale italiana femminile. Anima e cuore della squadra guidata dal ct Milena Bertolini, capitano della Nazionale e della Juventus, qualche mese fa, a chi le chiedeva “E’ gelosa della sua vita privata?” durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha risposto: “Molto: se si chiama privata un motivo ci sarà”. E sul suo profilo social si “parla” solo della sua professione...



Ilaria Mauro, un simbolo del movimento rosa, sui social posa solo con il fratello e non lascia trapelare nulla della sua vita amorosa, come pure Daniela Sabatino, attaccante, soprannominata “Alta Tensione”. Valentina Giacinti è il bomber della Nazionale. Timida e dolce fuori campo, agguerrita sul tappeto verde, da piccola palleggiava con le bambole e da grande si “vede mamma, con dei bimbi da coccolare. Ma per ora non penso troppo all'amore. La mia vita, oggi, è il calcio”. Aurora Galli è il D'Artagnan del centrocampo, 22 anni, dice di sapersi divertire con poco e saper sorridere di gusto. State connessi...