Calciatori in Qatar, guarda che coppa del mondo di bellezza!

Tra i 780 calciatori in Qatar per la coppa del mondo (26 per ogni Nazione), ecco i più sexy da non perdere di vista per il loro fisico scultoreo, tatuato, affascinante. Da Cristiano Ronaldo ad Alvaro Morata, da Neymar a Paulo Dybala, passando (forse) per Kevin Trapp.

Cristiano Ronaldo, 37 anni, presente! Il campione portoghese che ha appena rescisso il contratto con il Manchester United, cinque volte pallone d’oro, e che ultimamente non splende in campo, dovrà dimostrare di che stoffa è fatto. I suoi addominali lucidi e palestrati scenderanno in campo con successo?

Neymar, 30 anni, calciatore brasiliano del Paris Saint Germain, pare si sia preparato al meglio ai Mondiali. Il settimanale “Chi” rivela che il calciatore brasiliano si è sottoposto a dei trattamenti estetici per avere una pelle del viso liscia e luminosa. Chissà se la pelle come quella di un bambino lo aiuterà a segnare di più in Qatar.

E’ entrato al posto del fratello. Esce Lucas infortunato, arriva Theo Hernandez. Il calciatore del Milan, che non era titolare ai Mondiali del Qatar, ha preso il posto del terzino del Bayern Monaco in casa Francia. I tatuaggi del bad boy sono tutti da ammirare.

Da tenere d’occhio ci sarà la grande testa di leone che il calciatore olandese Memphis Depay, 28enne che gioca nel Barcellona, si è tatuato sulla schiena. Ad incantare nella nazionale francese ci saranno gli occhi azzurri di Olivier Giroud, 36 anni, e il volto iconico e da spot di Antoine Griezmann, 31 anni sposato e padre di tre bimbi.

Non mancherà il viso d’angelo di Paulo Dybala, 27enne calciatore argentino in forze alla Roma, e il sexy Marcos Llorente, 27enne centrocampista spagnolo che milita nell’Atletico Madrid. Ma chissà se scenderà in campo anche il terzo portiere della Germania Kevin Trapp, 32enne, sposato con l’affascinante Izabel Goulart. E poi ci sarà Alvaro Morata, che ha salutato la moglie Alice Campello e i tre figli che hanno augurato al calciatore di fare rientro il più tardi possibile (o quanto meno in tempo per il parto della Campello che aspetta una bimba dal campione).