Brutta quarantena per Kim Kardashian: in crisi con Kanye West

Sarà l’effetto del lungo isolamento? Dopo settimane chiusi nella lussuosa villa da 60 milioni di dollari insieme ai figli Kim Kardashian e Kanye West potrebbero decidere di separarsi. Hanno discusso molto in questo periodo – raccontano fonti vicine alla coppia – lei è nervosa. In effetti in questo periodo la Kardashian ha postato foto dei figli, North, 6 anni, Saint, 4, Chicago, 2, e Psalm, 11 mesi, le sue in body attillatissimi e poco altro.

Secondo il racconto di chi li conosce starebbero meditando di allontanarsi temporaneamente forse per ritrovare serenità per poi riavvicinarsi quando se la sentiranno. “Kim è nervosa e sta pensando molto al suo lavoro” hanno riferito. Infatti, la Kardashian è concentrata nel lancio della sua nuova linea e proprio in questo momento difficile i suoi sforzi si stanno concentrando su questa nuova missione.

Pare che nei prossimi giorni il rapper andrà con i figli nella casa nel Wyoming, mentre lei resterà in California. “È una mamma attenta e premurosa, ma ha bisogno di un po’ di tempo solo per sé, lontana dai bimbi e dalle loro urla” ha riferito la fonte vicina al clan Kardashian. Del resto, una crisi non sarebbe una novità per la coppia che in sei anni ha attraversato diversi momenti difficili, salvo poi ritrovarsi sempre. Forse questa quarantena ha influito tanto sulla psicologia di coppia e un allontanamento può essere la mossa giusta per riaccendere il fuoco della passione tra i due.

Kim Kardashian nel deserto, bikini da togliere il fiato 1 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: