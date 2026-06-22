Anche se Lively non era presente ai festeggiamenti, una fonte vicina alla coppia ha riferito al Daily Mail che Swift ha effettivamente invitato Lively al suo imminente matrimonio: "Tutti intorno a Taylor sanno che Blake potrebbe partecipare. Forse no, ma non sarà perché non è la benvenuta." L'insider ha aggiunto che Lively, 38 anni, e Swift, 36 anni, "hanno parlato al telefono." Un'altra fonte ha aggiunto: "Blake potrebbbe avere una seconda possibilità, hanno parlato un po' riconquistare la fiducia. Blake si sta pian piano riavvicinando al gruppo ora che Taylor sta cambiando idea". Diverse fonti hanno riferito a Page Six che Swift e Kelce, 36 anni, si sposeranno al Madison Square Garden di New York il 3 luglio. Le nozze saranno una produzione della portata del suo enorme "Eras Tour".