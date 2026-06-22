Blake Lively sola al supermercato durante l'addio al nubilato di Taylor Swift
Si avvicina la data delle nozze più attese dell'anno, quella tra la popstar e il giocatore di football Travis Kelce che, secondo indiscrezioni, saranno celebrate il 3 luglio al Madison Square Garden
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Si avvicina sempre di più la data del faraonico matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce: il 3 luglio. La popstar ha iniziato sabato a festeggiare l'addio al nubilato nella sua residenza da 17 milioni di dollari a Rhode Island. Festeggiamenti che dureranno alcuni giorni e a cui sono state invitate tutte le più care amiche della cantante. Tra le amiche, però, manca un nome: Blake Lively, un tempo vicinissima a Taylor. L'attrice - mentre la futura sposa celebrava il suo addio nubilato - è stata fotografata mentre faceva la spesa, tutta sola: indossava una giacca pastello sopra una lunga tunica rosa chiaro, dei jeans a polsini e delle sneakers rosa. Lively e Swift si sono allontanate dopo la causa legale intentata dall'attrice contro il regista Justin Baldoni. Nonostante ciò, secondo alcune indiscrezioni, Taylor l'avrebbe invitata comunque al matrimonio, insieme al marito Ryan Reynolds.
Le indiscrezioni sul party
Secondo TMZ, un SUV nero con vetri oscurati è stato avvistato uscire dalla villa della pop star nella mattinata di sabato. Mercoledì, una donna vestita di bianco, che pare fosse Swift, è stata vista in compagnia di tre amici sul balcone della sua proprietà a Watch Hill. Anche la migliore amica della popstar, Abigail Anderson Berard, è stata fotografata mentre teneva in braccio un bambino piccolo. Nelle stesse ore, Travis Kelce ha trascorso una serata a Los Angeles insieme al fratello Jason Kelce, all'ex compagno di squadra dei Kansas City Chiefs Ross Travis e al comico Druski al Bird Streeets Club di West Hollywood.
Blake Lively ci sarà o no al matrimonio?
Anche se Lively non era presente ai festeggiamenti, una fonte vicina alla coppia ha riferito al Daily Mail che Swift ha effettivamente invitato Lively al suo imminente matrimonio: "Tutti intorno a Taylor sanno che Blake potrebbe partecipare. Forse no, ma non sarà perché non è la benvenuta." L'insider ha aggiunto che Lively, 38 anni, e Swift, 36 anni, "hanno parlato al telefono." Un'altra fonte ha aggiunto: "Blake potrebbbe avere una seconda possibilità, hanno parlato un po' riconquistare la fiducia. Blake si sta pian piano riavvicinando al gruppo ora che Taylor sta cambiando idea". Diverse fonti hanno riferito a Page Six che Swift e Kelce, 36 anni, si sposeranno al Madison Square Garden di New York il 3 luglio. Le nozze saranno una produzione della portata del suo enorme "Eras Tour".