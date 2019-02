Belen: "Stefano? No comment, ma voglio un altro figlio"

Non conferma, ma nemmeno smentisce. Intervistata da Repubblica, Belen Rodriguez non si sbottona sul ritorno di fiamma con Stefano De Martino , e commenta soltanto: "Sono in un momento particolare della mia vita". Poi confessa: "Mi piacerebbe avere un altro figlio". Per il momento, appena tornata da un viaggio in Argentina, la showgirl si gode le coccole del piccolo Santiago mentre, sul divano di casa, guardano zio Jeremias all'"Isola dei Famosi".

Le immagini rubate all'aeroporto, mentre saluta Stefano con un tenero bacio, le hanno viste tutti. E subito si è parlato di un'intesa ritrovata tra Belen e il ballerino. Lei, però, ci va con i piedi di piombo e preferisce glissare sulla domanda che le pone Repubblica. E' partita per Buenos Aires, racconta, perché aveva bisogno una vacanza, per prendersi un po' di tempo per se stessa. Forse anche per fare chiarezza nei sentimenti che prova per il suo ex marito?



La showgirl argentina, nella stessa intervista, ha svelato anche qual è il suo sogno nel cassetto: "Mi piacerebbe avere un altro figlio. Non voglio che la mia vita sia particolare, voglio che sia normale". La maternità è molto importante per la Rodriguez, che racconta come il suo modo di essere sia cambiato totalmente con la nascita del bimbo che ha avuto da De Martino 6 anni fa: "Non sono una che sa calcolare, adesso mi godo ogni istante, sono cambiate le mie priorità. Bueno, cambiano quando diventi madre, oggi mio figlio Santiago viene prima di tutto. Preferisco non entrare nel privato, ma gli anni passano e il tempo è un bene prezioso. Mi ha fatto guadagnare esperienza, mi ha anche dato un sacco di botte in testa ma sono testarda". E chissà che il suo desiderio non venga presto esaudito?