Belen spegne 35 candeline, un compleanno d'amore!

Quest'anno il compleanno e l'anniversario di Belen hanno un sapore più intenso con l'amore ritrovato per Stefano e una nuova consapevolezza e felicità. Il 2019 è stato un anno importante per la coppia, non solo per la passione riconquistata e cresciuta più di prima, ma anche per i successi professionali. Belen sempre sulla cresta dell'onda e Stefano approdato al ruolo di presentatore in tv. Calici alzati e via alle danze per una festa d'amore!



LA DEDICA DI STEFANO

Stefano De Martino ha pubblicato sui social uno scatto del 2013 in Patagonia con Belen sulle sue spalle e ha scritto: "Spesso ti porto ancora sulle spalle e da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita lì ho passati con te. Buon compleanno alla mia compagna di viaggio, alla mia amante, alla mia amica, a mia moglie,alla mamma di mio figlio. Abbiamo un mondo da scoprire insieme, Ti amo tanto".