Belen Rodriguez in vacanza con il suo Angelo: le foto bollenti

Anche i figli di Belen, Santiago e Luna Marì sembrano perfettamente in sintonia con il nuovo fidanzato della mamma. Angelo Edoardo Galvano era stato con loro a Disneyland Paris in occasione del compleanno del primogenito della showgirl quando tutta la famiglia era volata in Francia per un weekend di divertimento. E anche nelle foto dalla Sardegna si vede l’imprenditore giocare con i bambini in piscina. Un ragazzo dolce che condivide attenzioni e affetto con Luna Marì a cui insegna a galleggiare in acqua e con Santiago con cui gioca a tuffarsi.