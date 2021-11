Belen in pausa di riflessione, si rifugia dai fratelli

Tgcom24 1 di 18 Chi 2 di 18 Chi 3 di 18 Chi 4 di 18 IPA 5 di 18 IPA 6 di 18 IPA 7 di 18 IPA 8 di 18 IPA 9 di 18 IPA 10 di 18 IPA 11 di 18 IPA 12 di 18 IPA 13 di 18 IPA 14 di 18 IPA 15 di 18 IPA 16 di 18 IPA 17 di 18 IPA 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un’altalena di sentimenti in casa Rodriguez. Dopo un allontanamento e un riavvicinamento, è di nuovo aria tesa tra Belen e Antonino Spinalbese. I due stanno vivendo un periodo di alti e bassi tra pause di riflessione e incontri ravvicinati per via della piccola Luna Marì. Il settimanale “Chi” ha pizzicato la showgirl insieme al fratello Jeremias durante una passeggiata con i bambini. Nei momenti di crisi, la famiglia è sempre il miglior rifugio per la Rodriguez.