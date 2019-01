Belen ancora in bikini, guarda con chi è in Uruguay

Ha iniziato l'anno in due pezzi e al caldo, lontana dalla grigia Milano e dai vecchi amici. Nuova vita per Belen Rodriguez che in Uruguay sta trascorrendo le vacanze con le modelle Milca Gili e Silvina Luna, il rugbista Martin Castrogiovanni e Lucas Langelotti, tutti sudamericani come lei. Posta scatti mozzafiato in bikini alternandoli a siparietti divertenti con l'insolita crew. Cosa bolle in pentola?