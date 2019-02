Bar Refaeli a Milano tra sfilate e compere in centro

Sbarcata a Milano per assistere alle sfilate della fashion week, Bar Refaeli ha catturato tutti gli sguardi. Merito anche di un miniabito argentato che non poteva passare inosservato, e delle gambe chilometriche che la gonna corta lasciava a vista. Finiti gli impegni ufficiali, via con lo shopping in tutta comodità: in tuta e sneakers ai piedi, la modella è pronta per battere a tappeto tutti i negozi più cool della città.