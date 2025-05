Il ballerino Luca Favilla diventa papà, l’annuncio social

“Ci siamo incontrati l'estate del 2023, e da quel momento non abbiamo potuto fare a meno di noi. Fino ad oggi. Oggi si comincia con un altro capitolo, dove non saremo più solo noi due ma ci sarà un/a piccolo/a fagiolino/a. È emozionante anche solo pensarle queste parole ma... diventeremo mamma e papà per la prima volta – ha scritto Luca Favilla nel post in cui annuncia l’arrivo della cicogna. Federica Nargi ha commentato: “Zia Fede non vede l’ora”. Tanti i cuoricini dei colleghi ballerini e dei vip incontrati sulla pista da ballo televisiva.