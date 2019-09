Baby-compleanni da vip: Nargi, Gerini e Canalis in festa

Niente deve essere lasciato al caso e così le vip studiano ogni dettaglio per le feste di compleanno dei figli. La ex velina Federica Nargi ha organizzato un party in un agriturismo a tema Frozen con la sua piccola Sofia vestita da principessa di ghiaccio, truccata e circondata da maghi e fatine spensierate. “E' stata una festa semplicemente pazzesca... stupenda! Quando ho scelto il tema della festa di compleanno per i 3 anni della nostra Sofi... non avrei potuto immaginare uno spettacolo così bello ed emozionante!!! La nostra piccina non credeva ai suoi occhi... e in realtà nemmeno io e poi lo show di Mago Alberto: come fai a tenere incollati tutti quei bimbi per tutto quel tempo? Ci sarà un segreto che noi mamme vorremmo conoscere! Grazie a voi e a tutti i nostri amici per questa giornata fantastica” ha scritto la Nargi postando le immagini dell'evento.



Festa più informale al parco e con le nonne per la figlia di Claudia Gerini e Federico Zampaglione: “Buon Compleanno amore della mia vita!! Linda... Auguri per i tuoi 10” ha scritto l'attrice postando una foto.



Festa in una pasticceria americana per Skyler Eva, 4 anni. Elisabetta Canalis ha organizzato il party per la figlia avuta dal marito Brian Perri con un laboratorio per bambini. Tutti si sono divertiti a preparare muffin, cupcake e dolci. Tra le invitate le figlie di Bianca Balti e Valentina Michetti.