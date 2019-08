Aurora Ramazzotti, stop alla vacanza: "Devo rientrare per un'emergenza"

Vacanze terminate in anticipo per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. A Mykonos insieme a un gruppo di amici, la coppia è stata costretta a fare in fretta e furia le valigie: "Per un'emergenza abbiamo dovuto comprare un volo per tornare prima: dovevamo partire il 16 e stiamo partendo oggi". La figlia di Michelle Hunziker non specifica cosa sia successo, ma i fan sono già in ansia.