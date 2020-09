Auguri Francesco Totti, guarda la dedica romantica di Ilary Blasi

Francesco Totti compie 44 anni e gli auguri più belli sono quelli di sua moglie Ilary Blasi . La showgirl ha voluto festeggiare sui social con uno scatto in bianco e nero che descrive tutto il loro amore, in cui suo marito la stringe forte a sé ed entrambi sorridono felici. La dedica, poi, è un concentrato di pura tenerezza: "A te che hai reso la mia vita bella da morire... Auguri", ha scritto per celebrare la ricorrenza.

Alla voce di Ilary se ne sono aggiunte molte altre per festeggiare il compleanno del Pupone. Dai tifosi giallorossi che hanno sempre nel cuore il loro ex capitano ai follower di Ilary, fino agli amici vip: Michela Quattrociocche, Monica Leofreddi, Francesca Barra, Costantino Della Gherardesca... tutti in un coro social per celebrare Francesco.

Con i loro tre figli, Christian, Chanel e Isabel, Totti e la Blasi formano una famiglia unita e affiatata, amatissima da migliaia di fan. Lo scorso giugno hanno festeggiato i 15 anni di matrimonio e il loro amore è più forte di prima. Sui social concedono poco spazio alle immagini intime e romantiche, preferendo sempre mostrare il loro lato ironico offrendo ai follower siparietti e gag spassose. Ma se l'occasione lo richiede sanno anche scambiarsi tenerezze strappalacrime, e la dedica di compleanno che Ilary ha pensato per il suo Francesco ne è un esempio perfetto.

