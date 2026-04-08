La gravidanza arriva dopo un periodo durissimo per Plaza. Il 3 gennaio 2025 il marito Jeff Baena, regista e sceneggiatore al quale era legata dal 2011 e che aveva sposato nel 2021, è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles. Baena, che all'epoca aveva 47 anni, si è tolto la vita. Una perdita devastante che ha segnato profondamente l'attrice.