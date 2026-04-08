Venezia come Hollywood: gli ospiti vip di Jeff Bezos a spasso per le calli
© IPA | Vittoria Ceretti, Domenico Dolce e il compagno Guilherme Siqueira
© IPA | Vittoria Ceretti, Domenico Dolce e il compagno Guilherme Siqueira
L'attrice 41enne partorirà in autunno: "Una bellissima sorpresa dopo un anno così intenso dal punto di vista emotivo"
Aubrey Plaza © Ansa
Aubrey Plaza diventerà mamma. La notizia, anticipata in esclusiva dalla rivista People, ha confermato quello che nelle ultime settimane era diventato un sospetto sempre più insistente: l'attrice statunitense, 41 anni, aspetta il primo figlio dal compagno Christopher Abbott, 40 anni, e il parto è previsto per l'autunno.
"È stata una bellissima sorpresa dopo un anno così intenso dal punto di vista emotivo", ha raccontato una fonte vicina alla coppia, aggiungendo che i futuri genitori "si sentono molto fortunati".
La gravidanza arriva dopo un periodo durissimo per Plaza. Il 3 gennaio 2025 il marito Jeff Baena, regista e sceneggiatore al quale era legata dal 2011 e che aveva sposato nel 2021, è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles. Baena, che all'epoca aveva 47 anni, si è tolto la vita. Una perdita devastante che ha segnato profondamente l'attrice.
Con Christopher Abbott il legame non nasce da zero: i due avevano già lavorato insieme nella riedizione Off-Broadway di Danny and the Deep Blue Sea e nel film Black Bear del 2020. Una conoscenza professionale che si è trasformata in qualcosa di più personale, lontano dai riflettori.
Appena il mese scorso, Plaza era riuscita a tenere nascosta la gravidanza mentre sedeva in prima fila alla Settimana della Moda di Parigi, senza destare sospetti. Un riserbo che conferma la volontà dell'attrice di proteggere la propria vita privata il più a lungo possibile.
Nata il 26 giugno 1984 a Wilmington, nel Delaware, da madre di origini anglo-irlandesi e padre portoricano, Aubrey Plaza si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie al ruolo dell'impassibile stagista April Ludgate nella serie Parks and Recreation, che ha interpretato dal 2009 al 2015. A vent'anni ha superato un ictus senza conseguenze, dopo essersi formata alla Tisch School of the Arts dell'Università di New York.
Tra i suoi lavori più celebri, la seconda stagione di The White Lotus nel 2022, dove ha vestito i panni dell'avvocata Harper Spiller, ruolo che le è valso una candidatura ai Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. Nel 2023, il riconoscimento del Time tra le cento persone più influenti al mondo. Quest'anno ha fatto parte del cast di Honey Don't! di Ethan Coen, accanto a Margaret Qualley e Chris Evans.
Attualmente, Abbott, invece, è impegnato a Broadway nella riedizione di Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, al fianco di Nathan Lane e Laurie Metcalf.
© IPA | Vittoria Ceretti, Domenico Dolce e il compagno Guilherme Siqueira
© IPA | Vittoria Ceretti, Domenico Dolce e il compagno Guilherme Siqueira