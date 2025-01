Aubrey Plaza dopo il suicidio del marito chiede silenzio: via dai social

Jeff Beana si è tolto la vita il 3 gennaio, impiccandosi nella sua casa di Los Angeles. Quando è stato trovato il 47enne regista era già privo di vita ed è stato dichiarato morto subito, senza che i soccorsi potessero fare qualcosa. Uno shock tremendo per Aubrey Plaza che a Baena era legata da quasi 15 anni. I due avevano iniziato a frequentarsi nel 2011, e i fan erano venuti a sapere che si erano sposati nel maggio del 2021, grazie a un post Instagram in cui l'attrice lo definiva "il mio caro marito". L'attrice, in una intervista al magazine "People", aveva parlato anche di progetti insieme. ""Penso che quando sei con qualcuno che lavora nel tuo campo, capisca cosa stai affrontando a un livello più profondo - aveva detto -. Quindi, ovviamente, si è in grado di sostenersi a vicenda e di capire davvero il viaggio che stiamo facendo entrambi. Quindi penso che possa essere davvero fantastico. Ma, sapete, lavorare con il proprio partner può sempre essere impegnativo. Ci sono molte cose che facciamo separatamente e credo che sia tutta una questione di equilibrio".