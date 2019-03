Tutti gli sguardi erano per lei, mentre calcava la passerella del Virgin Australia's Melbourne Fashion Festival. Bellissima e sicura di sé, in uno svolazzante abito turchese dalla scollatura profonda e dallo spacco inguinale, Ashley Graham ha lasciato tutti a bocca aperta quando, giocando con l'apertura della gonna, ha scoperto la coscia e lasciato intravedere uno scorcio di biancheria intima.

E' stato giusto un attimo, ma il momento non è certo passato inosservato e lo slip color carne che fa capolino dal vestito è finito sotto i flash. Ashley non si è di certo scomposta: d'altronde lei è abituata a mettere in mostra le sue forme burrose.