Capriotti e Galanti sotto il sole di Milano

Flavia Pennetta e Francesca Schiavone si dedicano allo shopping

15/4/2013

foto Olycom

Neanche i vip resistono ai primi raggi di sole di Milano. E così, in pieno centro, tra colazioni e pranzi nei locali più cool, spuntano come funghi. Cecilia Capriotti macina chilometri sotto la Madonnina, prima per una passeggiata con Claudia Galanti, poi per un caffè con Bobo Vieri. E mentre Vincenza Cacace e marito, pizzicati da Armani Cafè, si gustano sofisticate pietanze, le tenniste Schiavone e Pennetta si dedicano allo shopping.



Che sia in bikers o con un tacco tredici cambia poco. Cecilia Capriotti a spasso nel quadrilatero della moda, lascia senza fiato. In leggings neri abbinati a una giacchetta corta è più provocante che mai. Impossibile non posare lo sguardo sul suo lato B che per una volta si prende la rivincita sulle prosperose forme del décolleté, che solitamente sottolinea con orgoglio. Al fianco dell'amica Claudia Galanti, altrettanto fashion e conturbante, o fuori da Cova, dove incontra l'ex calciatore Vieri, fa sempre la sua bella figura.



Intanto anche Vincenza e il marito Giuseppe Pancaro, a spasso senza figli, si godono la bella giornata, prima facendo un giro tra le vetrine, poi concedendosi una sosta per un pranzo in via Manzoni. Intanto Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, entrambe in tuta, si dedicano agli acquisti di calzature estive. Sandalo con tacco per tutte e due.