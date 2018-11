Antonio Cassano dorme sugli “allori”... della moglie Carolina

Fantantonio non smette mai di stupire. Dopo aver rivelato di voler restare nel calcio (l'addio è ufficiale dopo una serie di tira e molla) in prima linea nell'area tecnica, Antonio Cassano è volato in Oman con la famiglia. Al caldo l'ex calciatore continua a marcare stretto... le curve della moglie Carolina Marcialis. In un video social si vede Antonio che “dorme” sul décolleté nudo della pallanuotista.

“Loro parlano in arabo, lui replica in barese” si legge nella didascalia a un'altra storia che arriva dalle vacanze di Cassano. Noto per la sua goliardia, l'ex calciatore non riesce a stare senza assist. Animatore delle serata con amici e giocherellone con i figli, l'ex talento barese sa anche come farsi coccolare dalla sua dolce metà. E così eccolo in un video Instagram mentre si appoggia al seno di Carolina: lei prende il sole in bikini e lui si avvinghia dolcemente.