Annalisa Minetti rivela: "A 12 anni i primi sintomi, a 18 sono diventata cieca"

Accettare di aver perso la vista non è stato facile per Annalisa Minetti: "Mi sentivo persa, finita. Mio padre mi spronò: 'Al posto di dire perché proprio a me pensa perché non a me. Trasforma questo buio in luce'. L’ho fatto, ho coltivato la mia grande passione: la musica. Una sera, mentre mi esibivo in un locale, un'agente mi ha chiesto se fossi interessata alle selezioni di Miss Italia". Ha partecipato e si è classificata settima, ma ha dovuto fare i conti con il pregiudizio: "Dicevano che ero favorita perché non vedente". Anche la partecipazione al Festival di Sanremo è stata costellata da polemiche a causa del suo problema agli occhi. Alcuni dissero che era stata favorita ma ci fu anche chi la difese, tra cui Toto Cutugno: "Disse che avevo vinto grazie alla mia voce e mi avrebbe aiutato ad affermarmi perché lo meritavo", ha raccontato durante l'intervista. Ora ha lasciato il mondo della musica perché non vuole piegarsi alle mode passeggere.