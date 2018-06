Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio a nozze, insieme dalla nipote

Sorrisi, timidi abbracci in pubblico e un duetto di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo hanno riacceso le speranze dei fan che non hanno mai spesso di tifare per la coppia, anche dopo la crisi annunciata la scorsa estate. Galeotto il matrimonio della nipote di Gigi che ha visto i due ex insieme per celebrare l'amore... degli altri. Dopo la festa la Tatangelo e D'Alessio erano seduti uno accanto all'altra all'Olimpico per il concerto di Vasco.