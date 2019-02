Anna Falchi: "Sono prima di tutto una mamma... ma mi sento sempre una ragazza"

Lei, la piccola Alyssa (che ha avuto da Denny Montesi, ndr) e Andrea Ruggieri, con cui fa coppia da sette anni, sono ormai una famiglia collaudata, ma per Anna Falchi, niente nozze in vista per ora, come racconta l'attrice e conduttrice al settimanale "Chi ": "Io e Andrea viviamo separati, se ne parla, poi però lasciamo cadere...". E su Instagram intanto lei posta volentieri scatti molto sensuali: "Mi sento una ragazza a tutti gli effetti...".

"Io, Andrea e Alyssa non viviamo insieme. E' il nostro equilibrio e anche mia figlia pur andando d'accordo con lui non ci tiene a vederci sposati, preferisce avermi tutta per sé", racconta la Falchi. Insieme però fanno un sacco di cose, come dimostrano gli scatti di “Chi” che li ha immortalati sulla neve a Cortina d'Ampezzo. "Io e Andrea siamo spiriti liberi. Ci piace sceglierci ogni giorno e poi gli uomini appena si sentono sicuri ti danno per scontata e non ti corteggiano più, non ti sorprendono più. Tenerli sulle spine è una strategia vincente", continua la showgirl, che su Instagram pubblica speso e volentieri scatti molto sexy. "Quelle sono un divertimento. Fa parte della mia immagine un po' scanzonata..".



E scanzonata e ragazzina Anna si sente ancora a 46 anni e madre di una bimba di 8: "Mi sento una ragazza a tutti gli effetti. Sono ancora piena di ammiratori di tutte le età e ricevo tante proposte. Se solo volessi...", dice e aggiunge: "Sono una mamma prima di tutto (...) però non finisce qui, sono sempre pronta a cambiare vita perché del domani non c'è certezza. Mi angoscia pensare al futuro, son in continua evoluzione tant'è che no mi sono ancora accasata...".