Anna Falchi ha iniziato l'anno in coppia con Andrea Crippa, vicesegretario della Lega e braccio destro di Matteo Salvini, con cui era stata paparazzata da Diva e Donna durante lo spettacolo di Teo Mammucari a Roma, e poi mentre si scambiano un bacio focoso in auto. All'epoca aveva archiviato da poco la relazione con Walter Rodinò, esperto di comunicazione a cui era stata legata per circa un anno e mezzo. Da quando ha chiuso con Andrea Ruggieri, suo compagno per 11 anni, sembra che Anna non riesca a trovare la stabilità sentimentale. Simone Barbato sarà quello giusto?