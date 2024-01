Angelina Mango lascia Antonio Cirigliano? "Sono innamoratissima"

Angelina Mango fa coppia con Antonio Cirigliano, chitarrista 24enne che l’ha accompagnata nella musica. La cantante aveva parlato per la prima volta della sua relazione d’amore ad "Amici", senza mai però rivelare altri dettagli e nessuna foto d'amore è mai comparsa su Instagram. Insieme hanno calcato diversi palcoscenici e non è chiaro se insieme andranno anche sul palco di Sanremo, dove lei si esibirà con la canzone “La noia”.

"La noia", chi ha scritto la canzone di Angelina Mango?

Angelina Mango sarà a Sanremo con il brano “La noia” (scritta insieme a Madame e Dardust) : “La noia, all'inizio, la consideravo solo in modo negativo. Poi, l'ho rivalutata. La noia è tempo, e il tempo è prezioso. E io non voglio perdermi nemmeno un minuto di quello che sto vivendo. - ha detto a "Vanity Fair" - Per indole, quindi, non sceglierei mai una vita noiosa rispetto a una fatta di alti e bassi, ma ho capito che voglio comunque prendermi degli spazi e lasciarli alla noia, al tempo dedicato a me stessa”. Nella serata delle cover porterà “La rondine”, un classico della carriera di suo padre.