Andrea Preti: "Con Venus vogliamo una famiglia, ma ora la seguo in Oceania"

L’attore e modello italo-danese, cresciuto a Mortara, racconta a "La Provincia Pavese" la felicità dopo le nozze con Venus Williams. Tra sogni condivisi, cinque giorni di festa in Florida e nuovi progetti accanto alla campionessa americana
Cinque giorni di festa, una cerimonia civile in Florida e la promessa di una vita insieme. Andrea Preti, trentasette anni, attore e modello italo-danese cresciuto a Mortara, ha sposato Venus Williams, quarantacinque anni, leggenda del tennis mondiale e sette volte vincitrice di tornei del Grande Slam. Il matrimonio è stato celebrato il 19 dicembre in un tribunale della Florida, ultimo atto di un lungo percorso di festeggiamenti tra yacht, cene di gala e giornate di sport condiviso con amici e familiari. Tra i momenti più emozionanti, la presenza di Serena Williams, sorella minore di Venus, che ha raccontato di aver indossato dieci abiti su misura per l’occasione.
Ma quella in Florida non è stata la prima volta: la coppia aveva già celebrato a settembre una cerimonia simbolica a Ischia. “Il nostro sogno era sposarci in Italia – ha spiegato Venus – ma non avevamo abbastanza tempo per completare le pratiche burocratiche. Così abbiamo deciso di celebrare un secondo matrimonio”.
Poche ore dopo le nozze, Andrea Preti ha raccontato la sua emozione al quotidiano La Provincia Pavese. “Mi sento bene, sposarmi era il mio sogno e anche quello di Venus, per mettere su famiglia”, ha confidato. Un sentimento espresso con semplicità, ma che racchiude tutta la consapevolezza di un percorso condiviso. “La seguirò in Oceania – ha aggiunto – perché ora la priorità è il suo ritorno in campo”. Parole che rivelano un equilibrio affettuoso tra amore e rispetto reciproco, e che tracciano il ritratto di una coppia solida, capace di alternare mondanità e normalità, sport e affetti.
Dopo il matrimonio, nessun viaggio di nozze: la tennista americana ha preferito concentrarsi sul suo ritorno nel circuito internazionale. Grazie a una wild card, Venus parteciperà al torneo di Auckland, in Nuova Zelanda, tappa di preparazione all’Australian Open. Accanto a lei ci sarà proprio Andrea Preti, pronto a seguirla in questa nuova avventura sportiva e di vita. Un amore, il loro, che si muove tra passioni condivise e sostegno reciproco: la grinta della campionessa e la discrezione dell’attore, uniti da una complicità che sembra crescere giorno dopo giorno.
La storia tra Preti e Williams è nata nel settembre 2024, durante la Settimana della Moda di Milano. “È stato amore a prima vista”, ha raccontato Venus. Da allora, i due non si sono più separati, costruendo un legame che unisce mondi e culture diverse: il glamour internazionale e la semplicità delle origini italiane di lui.
Andrea Preti è nato a Copenaghen, ma è cresciuto a Mortara, in provincia di Pavia. È lì che conserva i suoi affetti più sinceri. “Torno solo per andare al camposanto a trovare mia nonna, a cui ero legatissimo”, ha raccontato a La Provincia Pavese. “Gli amici li sento ancora: molti vengono a trovarmi in Florida o a Roma”. Oggi vive nella Capitale, ma nel cuore resta il legame con la città dove è cresciuto. E mentre prepara la valigia per seguire Venus in Oceania, sorride al nuovo inizio di una vita che unisce amore, avventura e un pizzico di orgoglio pavese.