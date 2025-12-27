Andrea Preti: "Con Venus vogliamo una famiglia, ma ora la seguo in Oceania"

Poche ore dopo le nozze, Andrea Preti ha raccontato la sua emozione al quotidiano La Provincia Pavese. “Mi sento bene, sposarmi era il mio sogno e anche quello di Venus, per mettere su famiglia”, ha confidato. Un sentimento espresso con semplicità, ma che racchiude tutta la consapevolezza di un percorso condiviso. “La seguirò in Oceania – ha aggiunto – perché ora la priorità è il suo ritorno in campo”. Parole che rivelano un equilibrio affettuoso tra amore e rispetto reciproco, e che tracciano il ritratto di una coppia solida, capace di alternare mondanità e normalità, sport e affetti.