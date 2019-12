Andrea Damante bacia un'altra: fa coppia con la modella Claudia Coppola

Non c'è pace nel cuore di Andrea Damante . Dopo la fine della lunga relazione con Giulia De Lellis , il dj ha collezionato una serie infinita di flirt, senza mai trovare la donna capace di rubargli il cuore. Stavolta ci prova con la modella Claudia Coppola , con cui è stato paparazzato dal settimanale Chi durante una romantica cena in un locale milanese tra baci appassionati e sguardi intensi.

Andrea e Claudia sono stati insieme prima al concerto di Coez, poi in un ristorante di pesce. Insieme fanno scintille, si baciano con trasporto, si abbracciano, cercano di continuo un contatto. Solo poche settimane fa l'ex tronista era stato avvistato in atteggiamenti intimi con la bionda Viviana Vizzini, e prima ancora sembrava aver perso la testa per la showgirl Sara Croce, ora però Damante pare completamente cotto della Coppola. Sarà finalmente la volta buona?

