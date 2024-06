Il 6 febbraio Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono diventati genitori di Allegra. "Benvenuta al mondo amore mio… È indescrivibile a parole. Oggi proprio non ne ho... respiro a fatica" ha scritto l'ex tronista aggiungendo: "La tua mamma è il mio eroe". La gravidanza non è stata semplice: "Ari ha la placenta anteriore. Motivo per cui la pancia non cresce tantissimo in avanti ma tende a crescere verso l'alto... Questo comporta un soffocamento' dello stomaco da parte dell'utero che comprime organi superiori. A volte le fa davvero male ed in gravidanza a parte la Tachipirina non si può fare molto... La piccola si muove come un'anguilla, simpaticamente le pianta i palloni sullo stomaco" ma l'emozione per l'arrivo della piccola ha ripagato di tutte le sofferenze.