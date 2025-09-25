Ana Laura Ribas in lacrime per lo scooter bruciato

© Tgcom24
Brutto risveglio per la ex velina, che ha trovato il motorino parcheggiato in strada a Milano travolto dalle fiamme di un furgone incendiato
"Svegliarsi e scoprire che i nostri scooter sono stati completamente bruciati", scrive Ana Laura Ribas nelle storie di Instagram per condividere con i follower la sua disavventura. I motorini erano parcheggiati lungo la strada a Milano e sono stati travolti dalle fiamme di un furgone che si è incendiato proprio lì a fianco. "Che dolore, quanto sono dispiaciuta" ha aggiunto l'ex velina mostrando le immagini.
"Il furgone avrà avuto qualche problema e avrà preso fuoco", ricostruisce Ana Laura Ribas mostrando le immagini del veicolo quasi completamente carbonizzato. "Il conducente spaventato si è fermato davanti al parcheggio dei motorini. Il mio, quello di Marco e un altro erano quelli vicini all'incendio", spiega. Purtroppo per lei, i danni sono irreparabili: "Distrutti, niente da fare. Sono molto triste perché adoravo il mio scooter. Pazienza, andiamo avanti!" scrive. "Che peccato, era così bello" dice in un filmato in cui constata i danni dello scooter. "Ciao triciclo bello, ci siamo tanto amati! Io comunque penso che se le sfighe che mi toccando avere sono queste, ben vengano. Meglio queste che altre", conclude, prendendola con filosofia.
Ana Laura Ribas ha raccontato la sua disavventura ai follower, con i quali ha un rapporto molto stretto. Con loro condivide i momenti della sua vita, dalle vacanze agli impegni quotidiani, tramite i social. In tv però non andrà più: "Questa è la mia ultima intervista, non voglio più farne. Ho cambiato vita. Ho smesso con quel mondo lì. Faccio l'imprenditrice, ho aperto un’agenzia di consulenze e gestione di campagne digital. All’inizio è stato difficile, ero poco credibile a causa del mio lavoro passato. Ora sono accreditata e ambita" ha detto a febbraio a "Verissimo" annunciando che quella sarebbe stata la sua ultima intervista.
Ana Laura Ribas, 57 anni, è nota per la sua carriera nel mondo dello spettacolo a partire dagli anni ’90. Dopo essersi trasferita in Italia dal Brasile, ha partecipato a numerosi programmi televisivi di successo come “Striscia la Notizia”, “La sai l’ultima?”, “Il gioco dei 9” e “Quelli che il calcio”, diventando un volto amato per la sua simpatia e la sua energia. Negli anni ha alternato esperienze da valletta, opinionista e concorrente di reality.
