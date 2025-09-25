Ana Laura Ribas in lacrime per lo scooter bruciato

Ana Laura Ribas ha raccontato la sua disavventura ai follower, con i quali ha un rapporto molto stretto. Con loro condivide i momenti della sua vita, dalle vacanze agli impegni quotidiani, tramite i social. In tv però non andrà più: "Questa è la mia ultima intervista, non voglio più farne. Ho cambiato vita. Ho smesso con quel mondo lì. Faccio l'imprenditrice, ho aperto un’agenzia di consulenze e gestione di campagne digital. All’inizio è stato difficile, ero poco credibile a causa del mio lavoro passato. Ora sono accreditata e ambita" ha detto a febbraio a "Verissimo" annunciando che quella sarebbe stata la sua ultima intervista.