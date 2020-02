Alketa Vejsiu la conduttrice albanese che ha stregato Sanremo instagram 1 di 30 IPA 2 di 30 IPA 3 di 30 IPA 30 di 30 IPA 30 di 30 IPA 30 di 30 IPA 30 di 30 IPA 30 di 30 IPA 30 di 30 IPA 10 di 30 IPA 11 di 30 IPA 12 di 30 IPA 13 di 30 IPA 14 di 30 IPA 15 di 30 IPA 16 di 30 IPA 17 di 30 IPA 18 di 30 IPA 19 di 30 IPA 20 di 30 IPA 21 di 30 IPA 22 di 30 IPA 23 di 30 instagram 24 di 30 instagram 25 di 30 instagram 26 di 30 instagram 27 di 30 instagram 28 di 30 instagram 29 di 30 instagram 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nata 36 anni fa a Tirana, Alketa è un concentrato di energia e vitalità. Laureata in economia, stilista di moda, produttrice, imprenditrice e soprattutto conduttrice, è uno dei volti più noti della tv albanese. Ha presentato le edizioni locali di programmi importanti come "Ballando con le stelle","Tale e quale show","X Factor" e "C’è posta per te" oltre che all'equivalente del nostro Festival di Sanremo (prima e unica donna in 58 edizioni).

La Vejsiu è gelosissima della sua vita privata, e infatti lascia trapelare poco o niente sui social. Di lei si sa solo che è felicemente sposata da anni con il costruttore albanese Ardi Nelaj, dal quale ha avuto due figli.

Stupenda e dal sorriso contagioso, durante la serata del Festival dedicata alle cover non si è lasciata intimidire da un palco così importante. Ha sedotto i telespettatori con mise mozzafiato, ma ha catturato l'ammirazione del pubblico con una parlantina sciolta e una simpatia innata. Ha saputo anche commuovere con un monologo dedicato all'Italia e al suo amore per gli italiani, sentimenti che traspaiono chiari e limpidi anche nei suoi post social.

