Alex Belli nudo non resiste alle curve della sua tentatrice

Sono volati alle Maldive per vivere senza inibizioni la loro unione. Per Alex Belli e Mila Suarez , insieme da pochi mesi, la passione è già alle stelle, e le immagini pubblicate da "Novella 2000" ne sono la conferma. I due si immergono nelle acqua cristalline completamente nudi dando il via a una sequenza di immagini hot tra baci e prese maliziose...

Sembra di stare sul set di "Laguna Blu", la celebre pellicola del 1980 con Brook Shields e Christopher Atkins, ma in questo caso non ci sono né registi né attori. Solo una scenografia spettacolare e due ragazzi innamorati. Mila Suarez, tentatrice dell'ultima edizione di Tempation Island, la cui somiglianza con Belen non passa inosservata, si lascia corteggiare nuda come mamma l'ha fatta tra le braccia del fidanzato Alex Belli. Anche lui in tenuta adamitica stringe a sé la compagna mentre le scocca un bacio sotto il seno. Addominali scolpiti per lui e curve al cardiopalmo per lei lasciano senza fiato.



Chiuso il matrimonio durato quattro anni con Katarina Raniakova, l'attore e giudice di "Selfie" ha ritrovato il sorriso grazie alla modella 28enne marocchina con cui ha sfilato sul red carpet anche all'ultima Mostra del Cinema di Venezia.