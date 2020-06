Alessia Marcuzzi furiosa contro gli hater: chiedo aiuto alla polizia postale

Offese pesanti durante la diretta di Alessia Marcuzzi e la conduttrice chiede aiuto alla polizia postale in un video in cui definisce l’orrore che non si aspettava sui social. La conduttrice ha invitato tre esperte cosmetologhe per parlare degli ingredienti dei suoi prodotti di bellezza e in tutta risposta alcuni haters le hanno coperte di insulti. Alessia indignata e sconvolta ha detto: “Ma come vi permettete?”.