Alessia Marcuzzi, festa di compleanno a Londra per il marito

"Ecco, di solito non usciamo a cena vestiti così..." scrive Alessia Marcuzzi accanto a una foto che la ritrae insieme alla sua famiglia, ma per festeggiare il compleanno del marito ha voluto fare le cose in grande. La showgirl brilla in un minidress nero, Paolo Calabresi Marconi e Tommaso Inzaghi indossano lo smoking, Mia Facchinetti un abito a fiori e scarpe luccicanti. D'altronde la location del party è decisamente esclusiva: un ristorante extralusso nel cuore di Londra.