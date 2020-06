Alessia Marcuzzi cade in strada, caviglia fasciata

“Sono caduta come una polla lessa” dice ridendo Alessia Marcuzzi. La conduttrice tv è stata vittima di un incidente in strada durante la passeggiata con il suo cagnolino Brownie. E’ lei stessa a raccontarlo nelle storie: stava correndo per raccogliere i bisognini del cane, quando è scivolata procurandosi un forte dolore al piede. “Un po’ di ghiaccio, ma la caviglia è salva” rassicura i fan.

Posta i video stesa a letto con gli shorts e le gambe nude: sopra la caviglia ha messo il ghiaccio e, tra le risa per la caduta accidentale e buffa e il dolore per il male che si è fatta, filma il piede. Brownie è sdraiato tra le lenzuola accanto a lei e sembra non preoccuparsi degli acciacchi della padrona, quanto piuttosto è rilassato e beato. La Marcuzzi ci ride sopra e assicura di non aver fatto grossi danni.

Trascorre una notte, ma la conduttrice tv si risveglia ancora con il ghiaccio alla caviglia e il dolore. Non resta che filmare di nuovo e stare sul lettone ad aspettare che passi. Anche i follower attendono la completa guarigione per continuare ad ammirare le gambe affusolate della presentatrice con i tacchi vertiginosi…



