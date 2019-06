Alessandro Moggi, dopo Raffaella Fico in love con una deputata

Stesso mare e stessa barca, ma allo scoperto con Alessandro Moggi non c'è più Raffaella Fico. Al posto della showgirl con cui doveva convolare a nozze, il procuratore sportivo porta a bordo la deputata di Forza Italia Elvira Savino. Lui in boxer e lei in bikini nero si scambiano effusioni al largo di Capri, come mostrano le immagini del settimanale Chi.