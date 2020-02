Alessandra Ambrosio regina sexy del Carnevale di Rio

Prima si veste di frange luccicanti, con le lunghe gambe in evidenza e il seno che fa capolino dal top minimal. Poi indossa un reggiseno metallizzato semitrasparente e pantaloni che scoprono parte della coscia sottolineando il lato B. Con le sue mise sexy e audaci e il corpo perfetto in bella vista, Alessandra Ambrosio non passa certo inosservata al Carnevale di Rio. Scatenata e bellissima tra la folla, è lei la regina della festa.