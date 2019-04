Alena Seredova nuda sui social prima del bagno

"Momento che aspetto tutto il giorno.... tuffarmi nella mia vasca" scrive Alena Seredova su Instagram, pubblicando una foto ad alto tasso erotico. Uno scatto vedo-non-vedo, in cui la nudità della modella è facilmente intuibile ma non esposta: si intravede solo il décolleté e un lato del seno, che però resta nascosto dalle ginocchia. Tanto basta per fare impazzire i follower.

Di solito è restia a mostrare pubblicamente scorci della sua vita privata, per questo vederla in un momento così intimo è tanto intrigante. Basta il suo sguardo magnetico, un sorriso appena accennato, una porzione di pelle scoperta e su Alena piovono like a non finire. Tantissimi gli apprezzamenti sui social, e in molti si chiedono: "Ma come ha fatto Buffon a lasciarsi sfuggire una donna così"?