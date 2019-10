Alena Seredova: "Non stiro, ma sto di più con i miei figli" 1 di 10 2 di 10 3 di 10 4 di 10 5 di 10 6 di 10 7 di 10 8 di 10 9 di 10 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Qualche settimana fa la Seredova ha condiviso uno scatto in cui David Lee e Louis Thomas, pronti per andare a scuola, indossano t-shirt leggermente spiegazzate. Lo scatto ha scatenato i commenti di molti follower che, in sostanza, l'hanno accusata di non sapersi prendere cura dei ragazzi e della casa. La modella ceca non ci sta e nell'intervista ha spiegato di farsi carico personalmente di molte delle faccende domestiche, ma di trascurare alcuni dettagli per poter stare di più con la sua famiglia. Abiti stropicciati o toppe sul ginocchio non sono cose a cui dar peso: "Parliamo di ragazzi... sono felice perché penso che sono sani, che corrono, si divertono". D'altronde, spiega che i suoi figli: "Non devono mica andare in ufficio" e agli haters lancia la stoccata: "Si vede che le camicie gliele stira ancora la mamma". Uno a zero per Alena.