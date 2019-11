Alena Seredova: “Ho scoperto il tradimento di Buffon dalla radio”

Ha sempre messo davanti a tutto l'amore per la famiglia, evitando polemiche e problemi al suo ex, ma ora che ha ritrovato la sua serenità, può togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa. Alena Seredova sceglie il salotto tv di Caterina Balivo per confessarsi. “Il tradimento di Buffon? L’ho saputo alla radio. Sono stata la penultima a saperlo. Dopo di me l’ha saputo mio padre. Penso di essere diventata migliore dopo quell’episodio, sono stata fortunata, abbiamo ancora una famiglia equilibrata, da una parte e dall’altra”.

Alena non si scompone mai e mostra una dignità incredibile: ha gestito la separazione da Gigi Buffon nel migliore dei modi. Lo stesso portiere della Juve lo ha ammesso in passato dicendo: “Lei aveva tutto il diritto di crearmi problemi e invece è stata splendida”. Nel programma della Balivo, “Vieni da me” la Seredova ha detto: “A casa oggi ho ancora le foto, sarò strana, ma il passato uno può anche rinnegarlo se non ci sono i figli, ma quando ci sono loro è ridicolo farlo. Quando eravamo in difficoltà sono stata me stessa, ho pensato ai ragazzi e sono stata meno impulsiva del passato”.



Ed è stata premiata. Infatti nonostante le difficoltà incontrate dalla separazione in poi, ha saputo uscirne nel migliore dei modi. Oggi è felicemente fidanzata con Alessandro Nasi e di lui racconta: “Si è preso una donna con due bagagli, una donna fragile che era arrabbiata con tutto il mondo, con tutti gli uomini, era triste e frignava sempre. Ha avuto la pazienza di farla rifiorire. Sono stata una persona super fortunata perché non sempre quando si chiude una porta arriva il vero uomo della tua vita”.

