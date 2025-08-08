Alena Seredova: "A dieta per la salute. Alle rughe fatico ad abituarmi"

Racconta il suo rapporto con il proprio corpo e con il tempo che passa, spiegando di sentirsi bene con sé stessa
Alena Seredova in vacanza con la famiglia a Forte dei Marmi dedica qualche momento ai follower. Sotto l'ombrellone si diverte a rispondere a domande e commenti, lasciandosi andare anche a qualche rivelazione più personale. "La dieta, innanzitutto si fa per la salute. Quando io ho cominciato a sentire un po' più fatica, meno energia, ho detto, è il momento di iniziare a pensare realmente a me" ha spiegato a chi ha toccato l'argomento. La ex modella infatti ha perso molti chili rispetto al passato ed è felice nella sua nuova forma. Parla anche del tempo che passa e delle rughe che iniziano farsi vedere e che non sempre sono facili da accettare. Ma tutto sommato non si lamenta, anzi: "Sono contenta perché mi sento molto meglio, perché sono più leggera" dice.
A chi si complimenta con lei perché a giudicare dal suo aspetto tempo sembra non passare mai, Alena Seredova risponde: "Passa, passa, passa, passa e lo vedo sempre di più. Sono sempre più quei momenti che ti abitui un po’ a come ti vedi e poi arriva quella ruga profonda nuova o un qualcosa di nuovo che dici: ahi, ahi, questa è new entry. E ci metti un attimo, almeno io ci metto di nuovo un attimo per abituarmi. E così via. Però è importante essere sani ragazzi, perché vedo intorno a me troppe cose che non vanno bene".
Alena Seredova è bellissima e in forma e i follower la riempiono di complimenti. Ma lei si schernisce: "Strepitosa? Allora, strepitosa… Diciamo che va bene. Sono contenta perché mi sento molto meglio, perché sono più leggera, alla fine la leggerezza del corpo porta a tanti altri benefici. Ovvio, ho 47 anni e quelli sono, ecco. Non mi ammazzo in palestra e quello anche… Forse dovrei un pochino aumentare il lavoro”.
I follower di Alena Seredova non mancano mai di complimentarsi con lei per come ha gestito la fine del matrimonio con Gigi Buffon. Anche se nessuno fa il nome, è chiaro il riferimento nel commento che le lascia qualcuno. Ma lei glissa: "Tutti abbiamo qualcosa nella vita da superare, ed è sicuramente faticoso e difficile ma diciamoci la verità, ci sono cose ben peggiori. Perciò viva la salute e tutto il resto si supera". E a chi si complimenta con lei perché dopo il moneto difficile è rifiorita spiega: "Si può anche cambiare fiore proprio. Devo dirti che non avrei mai creduto come le cose passano in qualche modo e come si girano le pagine. Per fortuna. Sono molto contenta. Vuol dire che alla fine è per tutti noi così, non disperate!"
