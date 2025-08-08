Alena Seredova: "A dieta per la salute. Alle rughe fatico ad abituarmi"

Alena Seredova in vacanza con la famiglia a Forte dei Marmi dedica qualche momento ai follower. Sotto l'ombrellone si diverte a rispondere a domande e commenti, lasciandosi andare anche a qualche rivelazione più personale. "La dieta, innanzitutto si fa per la salute. Quando io ho cominciato a sentire un po' più fatica, meno energia, ho detto, è il momento di iniziare a pensare realmente a me" ha spiegato a chi ha toccato l'argomento. La ex modella infatti ha perso molti chili rispetto al passato ed è felice nella sua nuova forma. Parla anche del tempo che passa e delle rughe che iniziano farsi vedere e che non sempre sono facili da accettare. Ma tutto sommato non si lamenta, anzi: "Sono contenta perché mi sento molto meglio, perché sono più leggera" dice.