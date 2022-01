Alberto Aquilani presenta la nuova fiamma: "Sei il mio miglior regalo"

Leggi Anche Alberto Aquilani sedotto dalla modella Noemy Forni

Aquilani ha fatto coppia con Michela Quattrociocche per ben 12 anni, prima di annunciare la separazione nel maggio 2020. Dal loro amore sono nate due figlie: Aurora (nel 2011) e Diamante (nel 2014). Proprio per il loro bene hanno mantenuto rapporti sereni. L'attrice ora è felicemente fidanzata da tempo con Giovanni Naldi e anche per il suo ex si è aperta una nuova stagione del cuore.

Dopo la fine della storia con la Quattrociocche, Alberto si era tenuto lontano dal gossip, anche se non era mancata qualche paparazzata in dolce compagnia. Con Francesca però fa sul serio, e i tempi sono maturi per il debutto in pubblico. La loro foto abbracciati e sorridenti dice più di mille parole. Lei è piuttosto riservata sui social, anche se non mancano alcuni scatti in compagnia dei suoi amatissimi nipoti e viaggi insieme agli amici. Del calciatore per ora non c'è traccia, solo una dedica sibillina che celebra il loro sentimento: "Che anno! Doveroso Ringraziamento a te che sei stato così sorprendente e pieno di colori!"

