Gli 80 anni di Santo Versace, festa per 400 invitati a Villa Miani

Tantissimi vip hanno festeggiato a Villa Miani a Roma gli 80 anni di Santo Versace. Al party gli uomini hanno indossato lo smoking, mentre le donne erano tutte in abito lungo. Tra tutti ha dominato il total black. Nel salone delle feste ad accogliere gli ospiti c’erano ballerine in abiti di tulle rosa, mentre una band ha suonato musica dal vivo per tutta la notte. La torta con un enorme 80 è stata servita dopo una cena a buffet. Accanto a Santo la moglie Francesca De Stefano, sposata in seconde nozze dopo Cristiana Ragazzi, dalla quale ha avuto due figli, Francesca e Antonio. A lei ha dedicato parole dolci durante la serata: “Ho attraversato tante vite: l'infanzia a Reggio Calabria, poi Milano, Roma con Francesca. Mia moglie ha ricucito tutte le mie ferite. Ho avuto tanti traumi nella mia vita, come quel 15 luglio '97 (giorno della morte di Gianni Versace). Ma oggi sono felice come non mai. I giorni che verranno saranno ancora più belli. D'ora in avanti voglio guardare al futuro”.