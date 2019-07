bottlecapchallenge, la sfida virale che fa impazzire le star

Sportivi, attori, cantanti, nessuno rinuncia a mettersi alla prova. Justin Bieber si esibisce in acrobazie a torso nudo, Paul Pogba svita due tappi in un colpo solo, Kendall Jenner in microbikini sfoggia curve e agilità arrivando di corsa in moto d'acqua, Sergio Ramos prova una tecnica inedita e usa la lingua. Guardali nella gallery.