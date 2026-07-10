Lavanda: perché il suo profumo aiuta a rilassarsi e dormire meglio

Basta passeggiare tra i campi in fiore della Provenza o sfiorare un sacchetto di fiori essiccati per riconoscere immediatamente il profumo della lavanda. Fresca, intensa e inconfondibile, questa pianta aromatica accompagna da secoli rituali di benessere, tisane rilassanti e preparazioni erboristiche. Oggi è anche uno degli ingredienti più utilizzati nell'aromaterapia e nei prodotti dedicati al sonno e alla gestione dello stress. Ma perché il profumo della lavanda viene associato a una sensazione di calma? È solo una suggestione o il nostro cervello reagisce davvero alle sue molecole aromatiche? Negli ultimi anni la ricerca ha approfondito il rapporto tra olfatto, emozioni e sistema nervoso, contribuendo a spiegare perché alcune fragranze possano influenzare il nostro stato d'animo. La lavanda non è un farmaco e non sostituisce le cure mediche, ma può rappresentare un valido complemento alle buone abitudini che favoriscono il rilassamento e una migliore qualità del sonno.